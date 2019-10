Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Ölspur im Ortskern - Verursacher gesucht

Kandel (ots)

Ein bisher unbekannter LKW-Fahrer befuhr mit seinem Gespann am 21.10. gegen 17:15 Uhr die Hauptstraße und die Bahnhofstraße in Kandel und verlor ab dem Kreuzungsbereich eine große Menge an Hydrauliköl, das für einen erheblich rutschigen Straßenbelag bis zum Bahnübergang sorgte. Der LKW fuhr unerkannt weiter in Richtung B9/A65. Der Straßenbereich musste für die notwendigen Reinigungsarbeiten durch die Feuerwehr komplett gesperrt werden. Vom LKW-Gespann ist lediglich bekannt, dass es eine niederländische Zulassung hatte, und dass es aus einer orangefarbenen Zugmaschine und einem Tieflader mit blau bedeckter Ladung bestand. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum LKW-Gespann geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Wörth (07271-92210) in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Landau

Polizeiinspektion Wörth

P. Zindel, POK



Telefon: 07271-92210

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell