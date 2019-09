PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Tägliche Pressemitteilung der Polizeidirektion Main-Taunus vom Freitag, 20.09.2019

Hofheim (ots)

1. Schlechtes Gesamtpaket im Straßenverkehr, Hattersheim am Main, Lindenstraße, Donnerstag, 19.09.2019, 12:15 Uhr

(jn)Das richtige Gespür hatten Hofheimer Polizeibeamte bei einer Verkehrskontrolle am Donnerstagmittag in Hattersheim. Gegen 12:15 Uhr entschieden sich die Beamten für eine allgemeine Verkehrskontrolle eines die Hofheimer Straße befahrenden Opel Corsa. In der Folge wurde das Fahrzeug, das von einem 21-jährigen Mann aus Hattersheim gefahren wurde, in der Lindenstraße angehalten, wobei den Polizisten schnell auffiel, dass das Kennzeichen des Fahrzeuges entstempelt war. Darüber hinaus konnte der junge Mann keinen Führerschein vorzeigen - er hatte noch nie einen besessen. Im weiteren Verlauf machte der 21-Jährige dann noch Angaben zu einem vorausgegangenen Drogenkonsum, was wiederum zur Folge hatte, dass er die Beamten zur Wache in Hofheim begleiten musste, wo ihm Blut entnommen wurde. Gegen den Hattersheimer wird nun wegen des Kennzeichenmissbrauchs, Fahrens ohne Fahrerlaubnis und unter Einfluss von Betäubungsmitteln und wegen Verstößen gegen das Pflichtversicherungs- und das Kraftfahrzeugsteuergesetz ermittelt.

2. Mittelfinger mit Konsequenzen, Hofheim am Taunus, Marxheim, Rheingaustraße, Dienstag, 17.09.2019, gegen 17:00 Uhr

(jn)Ein Ermittlungsverfahren wegen Beleidigung haben Polizisten aus Hofheim am späten Dienstagnachmittag gegen einen Jugendlichen eingeleitet, nachdem dieser den Beamten den Mittelfinger gezeigt hatte. Gegen 17:00 Uhr stand der 17-Jährige gemeinsam mit einem Bekannten an einer Bushaltestelle in der Rheingaustraße im Stadtteil Marxheim, als ein Streifenwagen an dem Duo vorbeifuhr. Kurzerhand hob der in Wiesbaden wohnhafte Jugendliche seinen Arm und streckte den Beamten den Mittelfinger entgegen. Die Konsequenz ließ nicht lange auf sich warten: die Polizisten wendeten ihr Fahrzeug, stellten die Personalien des Jungen fest und eröffneten ein Strafverfahren.

3. Nächtliche Verkehrskontrollen, Flörsheim am Main, Opelbrücke, Flörsheim am Main, Weilbach, Hofheimer Straße, Donnerstag, 19.09.2019, 23:00 Uhr bis Freitag, 20.09.2019, 02:00 Uhr

(jn)In Flörsheim wurden in der vergangenen Nacht zwei Verkehrskontrollen durchgeführt und dabei eine Handvoll Verstöße festgestellt. Ab 23:00 Uhr nahm die Polizei Verkehrsteilnehmer ins Visier, welche im Flörsheimer Bereich der Opelbrücke unterwegs waren; ab 01:00 Uhr stand die Hofheimer Straße in Weilbach im Fokus. Neben einem Verstoß gegen das Kraftfahrzeugsteuergesetz fiel ein 46-jähriger Autofahrer aus Flörsheim aufgrund seiner Alkoholisierung auf. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,7 Promille. Außerdem waren einige Autofahrer nicht angeschnallt oder hatten keine intakte Fahrzeugbeleuchtung.

4. Aktueller Blitzerreport für den Main-Taunus-Kreis für die 39. Kalenderwoche

Seit Juni 2015 veröffentlicht das Polizeipräsidium Westhessen wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit.

Nachfolgend finden Sie die Messstellen der Polizei für die kommende Woche:

Donnerstag: L3028, Gem. Hochheim, Höhe Schöne Aussicht

Die beteiligten Behörden weisen ausdrücklich darauf hin, dass es neben den veröffentlichten auch unangekündigte Messstellen geben kann.

