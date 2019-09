PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Pressemitteilung der Polizeidirektion Main-Taunus für den 19.09.2019

Bild-Infos

Download

Hofheim (ots)

Baukran auf Wohnhaus gestürzt

Mittwoch, 18.09.2019, gg. 17:00 Uhr 65719 Hofheim-Wildsachsen, Am Hollerbach

Am Mittwochabend stürzte gegen 17:00 Uhr in Hofheim-Wildsachsen ein Baukran auf ein Mehrfamilienhaus. Der besagte Kran war im Laufe des Tages auf einem Nachbargrundstück montiert worden und sollte in den nächsten Tagen zum Errichten eines Neubaus genutzt werden. Der obere Teil des Krans knickte aus noch ungeklärter Ursache ab und schlug auf das Dach des Mehrfamilienhauses. Verletzt wurde niemand. Das Gebäude wurde zunächst evakuiert. Starke Kräfte der Feuerwehr Hofheim sowie der Polizei waren am Einsatzort.

Das Dach und ein Wintergarten sind durch den eingestürzten Kran beschädigt worden. Durch den Statiker des THW wurde festgestellt, dass die obere Wohnung derzeit nicht bewohnbar ist. Der Kran soll am Folgetag zurückgebaut werden.

Der Sachschaden wird auf ca. 40.000 Euro.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden

Konrad-Adenauer-Ring 51

65187 Wiesbaden

KvD.Hofheim.ppwh@polizei.hessen.de

Telefon: (06192) 2079-0

E-Mail: KvD.Hofheim.ppwh@polizei.hessen.de



Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell