POL-MTK: Tägliche Pressemitteilung der Polizeidirektion Main-Taunus vom Donnerstag, 19.09.2019

Hofheim (ots)

1. Bei Auseinandersetzung mit Messer gedroht, Hattersheim am Main, Okriftel, Taunusstraße, Mittwoch, 18.09.2019, 21:20 Uhr

(jn)Ohne triftigen Grund ereignete sich am Mittwochabend eine Auseinandersetzung zwischen zwei Männern auf offener Straße in Hattersheim, Okriftel. Derzeitigen Erkenntnissen zufolge geriet das 37 und 40 Jahre alte, in Hattersheim wohnhafte Duo gegen 21:20 Uhr in der Taunusstraße in Streit. Aus dem verbalen Schlagabtausch entwickelte sich sogleich eine körperlich ausgetragene Auseinandersetzung, bei welcher der Jüngere kurzzeitig ein Messer in der Hand gehalten haben soll. Erfreulicherweise wurde keiner der Kontrahenten, gegen die nun wegen Beleidigung, versuchter Körperverletzung und Bedrohung ermittelt wird, ernsthaft verletzt.

2. Büroräume aufgehebelt - Fahrzeug gestohlen, Sulzbach (Taunus), Wiesenstraße, Mittwoch, 18.09.2019, 20:00 Uhr bis Donnerstag, 19.09.2019, 05:30 Uhr

(jn)In Sulzbach sind Unbekannte in der Nacht zu heute gewaltsam in Büroräume eingedrungen und im weiteren Verlauf mit einem Lkw des Betriebes vom Hof gefahren. Derzeitigen Ermittlungen zufolge machten sich die Kriminellen in der zurückliegenden Nacht an einem Fenster der Firma in der Wiesenstraße zu schaffen und gelangten so in die Büroräume. Aus diesen ließen die Täter unter anderem den Schlüssel eines Firmenfahrzeuges mitgehen, welches sie im Anschluss entwendeten. Hierbei handelt es sich um einen weißen Ford Transit mit dem amtlichen Kennzeichen MTK-RS 138, welcher einen Wert von etwa 10.000 Euro hat. Das Kommissariat 21/22 der Hofheimer Kriminalpolizei ermittelt in dem Fall und nimmt sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06192 / 2079 - 0 entgegen.

3. BMW gewaltsam geöffnet, Hattersheim am Main, Main-Taunus-Ring, Mittwoch, 18.09.2019, 18:30 Uhr bis Donnerstag, 19.09.2019, 07:00 Uhr

(jn)Autoknacker sind in der vergangenen Nacht in Hattersheim zwar mit leeren Händen geflüchtet, haben jedoch einen Sachschaden in Höhe von ca. 1.500 Euro hinterlassen. Zwischen Mittwochabend, 18:30 Uhr und Donnerstagmorgen, 07:00 Uhr hebelten die Täter das Fenster eines im Main-Taunus-Ring geparkten BMW auf und durchsuchten den Innenraum. Zudem versuchten die Gauner, das festverbaute Navigationssystem zu lösen. Letztendlich verließen die Täter den Tatort mit leeren Händen in unbekannte Richtung. Zeugen oder Hinweisgeber melden sich bitte bei der Kriminalpolizei in Hofheim unter der Rufnummer 06192 / 2079 - 0.

4. Auto geöffnet - Sonnenbrillen gestohlen, Hattersheim am Main, Eddersheim, Kelsterbacher Straße, Dienstag, 17.09.2019, 21:00 Uhr bis Mittwoch, 18.09.2019, 10:55 Uhr

(jn)Im Hattersheimer Stadtteil Eddersheim haben ein oder mehrere unbekannte Täter in der Nacht zum Mittwoch einen verschlossenen Pkw geöffnet und aus dem Innenraum zwei Sonnenbrillen sowie etwas Münzgeld entwendet. Das Fahrzeug parkte seit Dienstagabend, 21:00 Uhr in der Kelsterbacher Straße. Am nächsten Morgen stellte der Nutzer des Wagens dann gegen 11:00 Uhr fest, dass Langfinger den Pkw auf bislang unbekannte Weise geöffnet und aus dem Innenraum Beute im Wert von ca. 200 Euro entwendet hatten. Die Polizei in Hofheim erbittet Hinweise zu dem Fall unter der Rufnummer 06192 / 2079 - 0.

5. Verkehrstage Ost - zahlreiche Verkehrsteilnehmer kontrolliert, Eschborn, Bad Soden, Sulzbach, Schwalbach, Mittwoch, 18.09.2019, 07:00 Uhr bis 16:30 Uhr

(jn)Gestern hat die Eschborner Polizei gemeinsam mit den Ordnungsämtern der Gemeinden Bad Soden, Sulzbach, Schwalbach und Eschborn Verkehrskontrollen im östlichen Teil des Kreisgebietes durchgeführt. Bei den Kontrollen in der Katharina-Paulus-Straße in Eschborn, der Schwalbacher Straße in Bad Soden, der Hauptstraße in Sulzbach und der Sulzbacher Straße in Schwalbach wurden zahlreiche Verkehrsteilnehmer kontrolliert und rund 70 Verstöße festgestellt. Mehrheitlich waren dies Ordnungswidrigkeiten wegen der Missachtung der Gurtpflicht und des Handyverbotes. Ein 51-jähriger Lkw-Fahrer aus Offenbach, der gegen 12:00 Uhr in Bad Soden kontrolliert wurde, wird sich jedoch in einem Ermittlungsverfahren wegen des Verdachtes des Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten müssen, da er keine Fahrerlaubnis hat. Die gemeinsamen Kontrollen waren wieder einmal ein gelungener Beitrag zur Erhöhung der Verkehrssicherheit im Main-Taunus-Kreis und zudem eine Förderung der Zusammenarbeit von Stadt- und Landespolizei.

6. SUV beschädigt zwei Fahrzeuge beim Einparken und flüchtet, Hofheim am Taunus, Wallau, Am Wandersmann, Mittwoch, 18.09.2019, 12:15 Uhr

(jn)Nach einem Unfall am Mittwochmittag, bei dem ein unbekannter Autofahrer zwei Fahrzeuge auf dem IKEA-Parkplatz in der Straße "Am Wandersmann" in Wallau beschädigte, kam es anschließend zu einer Unfallflucht. Zeugen gaben an, dass ein schwarzer SUV rückwärts in die Parklücke zwischen den beiden Pkw einparken wollte. Hierbei kam es zu zwei Zusammenstößen, wobei sowohl ein Audi als auch ein VW massiv beschädigt wurden. Trotz der Schäden, die sich auf etwa 7.000 Euro belaufen dürften, fuhr der Verkehrsteilnehmer einfach davon. Der Regionale Verkehrsdienst der Polizei bittet weitere Zeugen oder Hinweisgeber, die den Vorfall beobachtet haben und Angaben zu dem Verursacher machen können, sich unter der Rufnummer (06190) 9360 - 45 zu melden.

7. Unfallverursacher nach Flucht gesucht!, Kriftel, Staufenstraße, Frankfurter Straße, Hattersheim am Main, Okriftel, Rheinstraße, Montag, 16.09.2019 bis Dienstag, 17.09.2019

(jn)Gleich zwei schadensträchtige Unfallfluchten ereigneten sich zwischen Montag und Dienstag in Kriftel und Hattersheim. In beiden Fällen hat der Regionale Verkehrsdienst der Polizeidirektion Main-Taunus die weiteren Ermittlungen übernommen und sucht nun nach Zeugen, die Hinweise zu den Verursachern geben können. In Kriftel entstand zwischen Montag, 15:00 Uhr und Dienstag, 08:00 Uhr ein Sachschaden in Höhe von ca. 2.000 Euro an einem grauen Mercedes. Dieser parkte in der Staufenstraße, Höhe der Hausnummer 1. In Hattersheim, Okriftel kam es zwischen Montag, 20:00 Uhr und Dienstag, 12:00 Uhr zu einem weiteren Unfall, bei dem ein geparktes Auto angefahren wurde, der Unfallverursacher sich jedoch unerlaubt und ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern vom Unfallort entfernte. An dem rückwärts vor einer Garage in der Rheinstraße, Höhe der Hausnummer 72R, geparkten VW Touareg war dabei ein Schaden in Höhe von mindestens 3.000 Euro entstanden. Hinweisgeber melden sich bitte unter der Rufnummer 06190 / 9360 - 45.

8. 83-jährige Frau angefahren, Sulzbach, Hauptstraße, Mittwoch, 18.09.2019, 08:40 Uhr

(ge)Am Mittwochmorgen ist in Sulzbach eine 83-jährige Frau angefahren worden. Gegen 08:40 Uhr befuhr ein 30-jähriger Mann aus Sulzbach eine Ausfahrt der Hauptstraße und dort über den Gehweg nach rechts abbiegen. Hierbei übersah er die dort laufende 83-Jährige mit ihrer Gehhilfe. Durch den Zusammensturz stürzte die Frau, verletzte sich leicht und wurde in einem Krankenhaus behandelt.

9. Auffahrunfall mit Folgen, Hofheim am Taunus, Wallau, Landesstraße 3017, Mittwoch, 18.09.2019, 19:30 Uhr

(ge)Am Mittwochabend kam es auf der L3017 in Hofheim zu einem Unfall mit erheblichem Sachschaden. Der Unfallaufnahme zufolge musste zunächst ein 51-jähriger VW-Fahrer im Bereich der Auffahrt zur BAB 66 in Richtung Wiesbaden verkehrsbedingt stehenbleiben. Dahinter stoppte ein 52-jähriger VW-Fahrer. Aus bisher ungeklärter Ursache kollidierte eine 26-jährige Frau am Steuer eines BMW mit den haltenden Fahrzeugen. Hierbei entstand ein Gesamtschaden in Höhe von rund 36.500 Euro. Im Anschluss darauf flüchtete die 26-Jährige von der Unfallstelle, kehrte jedoch kurze Zeit später zurück. Wie sich herausstellte hatte die BMW-Fahrerin keine gültige Fahrerlaubnis.

10. Zusammenstoß führt zu Leichtverletzten, Okriftel, Mainstraße, Hessendamm, Mittwoch, 18.09.2019, 19:30 Uhr,

(ge)Am Mittwochabend kam es auf der Mainstraße in Okriftel zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden. Ein 62-jähriger Autofahrer befuhr gegen 19:30 Uhr in seinem gelben Renault die Mainstraße in Richtung Hattersheim. Auf der Gegenspur kamen dem 62-Jährigen ein Ford Fiesta und ein Opel Corsa entgegen. Aus bisher ungeklärter Ursache geriet der Renault Fahrer in den Gegenverkehr. Der Ford Fahrer schaffte es noch auszuweichen. Jedoch kollidierte der 62-Jährige mit dem nachfolgendem Opel. Hierbei wurden der Fahrer und die Fahrerin leicht verletzt und zur weiteren Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

