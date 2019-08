Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Dieb verteidigt Beute an Tankstelle

Recklinghausen (ots)

Am Mittag, gegen 12:20 Uhr, wollte ein unbekannter Mann auf einem Motorroller Benzin in einem Kanister an einer Tankstelle an der Wittener Straße entwenden. Eine Angestellte versuchte den Täter daran zu hindern, mit der Beute das Tankstellengelände zu verlassen. Dabei kam es zum Gerangel. Letztendlich konnte der Täter mit dem Benzin in unbekannte Richtung flüchten.

Hinweise melden Sie bitte dem zuständigen Kommissariat unter der 0800 2361 111.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Recklinghausen

Pressestelle

Telefon: 02361 55 1033

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell