Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Unfallfluchten mit Sachschaden

Recklinghausen (ots)

Recklinghausen

In der Zeit von Sonntag, 12.30 bis Montag, 18.30 Uhr, fuhr der Fahrer eines unbekannten Fahrzeugs auf der Heidestraße einen geparkten schwarzen Audi A1 an und flüchtete. Am Audi entstand 1.500 Euro Sachschaden.

Bottrop

1.000 Euro Sachschaden entstand bei einer Unfallflucht am Dienstag auf der Kirchhellener Straße. Zeugen beobachten gegen 5.30 Uhr, wie der Fahrer eines weißen Lastwagen beim Abbiegen auf die Autobahnauffahrt A2 zwei Verkehrszeichen anfuhr. Der Fahrer fuhr weiter, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 1.000 Euro zu kümmern.

Wie erst jetzt bekannt wurde kam es bereits am Samstag zu einer Unfallflucht auf dem Ahornweg, Hier fuhr der Fahrer eines unbekannten Fahrzeugs wohl beim Ein- oder Ausparken in der Zeit von 15 bis 20 Uhr, einen geparkten roten Seat Mii an und flüchtete. Am Seat entstand 2.000 Euro Sachschaden.

Castrop-Rauxel

Montag, in der Zeit von 8.30 bis 14 Uhr, fuhr der Fahrer eines unbekannten Fahrzeugs auf dem Westring einen am Straßenrand geparkten grauen VW Golf Plus an. Der Verursacher flüchtete, trotz eines entstandenen Sachschadens in Höhe von 1.000 Euro.

Marl

Auf dem Parkplatz eines Supermarktes am Marler Stern kam es heute zu einer Unfallflucht. In der Zeit von 10 bis 11.20 Uhr fuhr hier der Fahrer eines unbekannten Fahrzeugs einen geparkten roten VW T-Roc an. Dabei wurde der rechte vordere Kotflügel und der rechte Außenspiegel beschädigt. Der Verursacher flüchtete, ohne sich um den entstandenen Schaden von 1.500 Euro zu kümmern.

Hinweise erbitten die zuständigen Verkehrskommissariate in Gladbeck (für die Städte Bottrop und Marl) und Herten (für die Städte Recklinghausen und Castrop-Rauxel) unter Tel. 0800/2361 111.

