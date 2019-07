POL-HAM: 26-Jähriger bei Alleinunfall leicht verletzt

Polizeipräsidium Hamm

Bei einem Alleinunfall auf dem Afyonring wurde am Samstagabend, 29. Juni, ein 16-jähriger Kleinkraftrad-Fahrer leicht verletzt. Der Mann aus Hamm verlor gegen 22.10 Uhr beim Durchfahren eines Kreisverkehrs die Kontrolle über seine Yamaha und stürzte zu Boden. Ein Rettungswagen brachte ihn zur ambulanten Behandlung in ein Hammer Krankenhaus. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1500 Euro. (cg)

