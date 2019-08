Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Einbrüche

Recklinghausen (ots)

Marl

Am Montagabend verschafften sich unbekannte Täter Zugang zu einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Otto-Haarmann-Straße. Die Wohnungstür war lediglich zugezogen. Als Beute wurden Bargeld und ein Mobiltelefon entwendet. Die Täter flüchteten in unbekannte Richtung.

Castrop-Rauxel

Am Montag, zwischen 08:30 Uhr und 17:25 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter unerlaubt Zugang zu einer Wohnung an der Harkortstraße. Die Wohnungstür war lediglich zugezogen. Die Täter flüchteten vermutlich durch die Balkontür. Zur Beute können zur Zeit noch keine Angaben gemacht werden.

Bottrop

In der Nacht zu Dienstag haben unbekannte Täter die Tür zu einer Werkstatt an der Straße "An der Knippenburg" aufgehebelt. Als Beute nahmen die Täter Katalysatoren mit. Anschließend flüchteten die Täter in unbekannte Richtung.

Dorsten

Unbekannte Täter haben sich in der Nacht zu Dienstag unberechtigt Zutritt zu einer Ganztagsschule an der Straße "Im Päsken" verschafft. Im ersten Obergeschoss wurden, in einem Büro, zwei Schränke gewaltsam geöffnet. Die Täter flüchteten mit einem Laptop in unbekannte Richtung. Es entstand 300 Euro Sachschaden.

Gladbeck

Bei einem Einbruch in eine Gartenlaube in der Kleingartenanlage an der Talstraße entwendeten unbekannte Täter mehrere Elektrowerkzeuge. Als Tatzeitraum nannte der Geschädigte zwischen Montag 14:00 Uhr und Dienstagvormittag. An einer angrenzenden Gartenlaube wurde ebenfalls eine Tür aufgehebelt. Ob hier etwas entwendet wurde kann noch nicht gesagt werden. Die Täter flüchteten in unbekannte Richtung.

Hinweise zu den Sachverhalten erbitten die zuständigen Kommissariate unter der 0800 2361 111.

