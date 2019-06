Polizei Dortmund

POL-DO: Unfall mit vier beteiligten Fahrzeugen in Dortmund-Mitte - drei Verletzte

Bei einem Verkehrsunfall am Freitag (28.6.) gegen 16.40 Uhr mit vier beteiligten Fahrzeugen im Bereich Lindemannstraße/Wittekindstraße sind drei Menschen leicht verletzt worden. Zudem entstand hoher Sachschaden.

Ersten Erkenntnissen zufolge war eine 71-Jährige aus Medebach mit ihrem Opel auf der Lindemannstraße in Richtung Norden unterwegs. Als sie in Höhe der Wittekindstraße auf die Rechtsabbiegerspur wechseln wollte, übersah sie aus bislang ungeklärter Ursache offenbar den dort fahrenden Mercedes eines 44-jährigen Dortmunders. Durch den Aufprall wurde der Mercedes gegen einen VW und dieser dann gegen einen weiteren Opel geschoben. Die beiden letztgenannten Autos waren auf der Lindemannstraße in Richtung Norden unterwegs und standen gerade vor der Rotlicht zeigenden Ampel.

Bei dem Unfall verletzte sich der 44-Jährige leicht. Ebenso der 28-jährige Fahrer aus Dortmund, der im VW saß sowie die 33-jährige Dortmunderin, die den zweiten Opel steuerte. Die 71-Jährige blieb unverletzt.

Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf über 60.000 Euro.

Hinweis für Medienvertreter: Ihre Nachfragen zu dieser Pressemeldung richten Sie bitte ab Montag zu den üblichen Geschäftszeiten an die Pressestelle der Dortunder Polizei.

