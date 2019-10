Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haselünne - Drei Fahrraddiebstähle am Samstag

Haselünne (ots)

Am Kirmessamstag wurden in Haselünne insgesamt drei Fahrräder gestohlen. Zwei Diebstähle ereigneten sich während des Gottesdienstes in der katholischen Kirche. Zwischen 17 Uhr und 18 Uhr wurden dabei zwei auf dem Kirchplatz stehende E-Bikes entwendet. Außerdem wurde tagsüber ein orangenes Nostalgiefahrrad in der Straße Krummer Dreh geklaut. Hinweise nimmt die Polizei Haselünne unter der Rufnummer (05961)955820 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Dennis Dickebohm

Telefon: 0591 87 104

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell