Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Fahrraddiebstahl

Rinteln (ots)

(jwp) Bereits am Dienstag kam es im Bereich des Bürgerhauses am Marktplatz zu einem Fahrraddiebstahl. Ein 57-jähriger Rintelner stellte gegen 14:50 Uhr sein grau-schwarzes Mountainbike der Marke Bulls mit Brezel-Lenker verschlossen am Fahrradständer neben dem Bürgerhaus im Bereich des Nachtwächters ab. Als er gegen 15:45 Uhr zurückkehrte, war sein Fahrrad nicht mehr dort. Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Rinteln (Tel. 05751/9545-0) in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

Polizeikommissariat Rinteln

Pressestelle

Hasphurtweg 3

31737 Rinteln

Telefon: 05751/95450

E-Mail: pressestelle@pi-nbg.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_nienburg_schaumburg

/

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell