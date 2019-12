Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Radfahrerin bei Sturz schwer verletzt

Bocholt (ots)

Eine 70-jährige Radfahrerin aus Bocholt stürzte am Dienstag auf dem Barloer Weg und verletzte sich schwer. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr die 70-Jährige gegen 12.45 Uhr den Barloer Weg in Höhe der Schaubsiedlung von Bocholt kommend, als ein Stock beim Überfahren in das Hinterrad geriet und es blockieren ließ. Rettungskräfte brachten die Frau mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Borken

Pressestelle

Markus Hüls

Telefon: 02861-900-2203

http://www.polizei.nrw.de/borken/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell