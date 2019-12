Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Brandstiftung an einem Wohnhaus

Vogelsbergkreis (ots)

Lauterbach - Am Donnerstagabend (05.12.), gegen 18.40 Uhr, setzten Unbekannte in der Hainigstraße die Klingelanlage eines Wohnhauses in Brand. Die Bewohnerin entdeckte das Feuer glücklicherweise frühzeitig und löschte es, bevor es auf die Holzfassade des Hauses übergriff. Es entstand ein Sachschaden von circa 250 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

