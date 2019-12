Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Maschinenwerkzeuge aus Firmenfahrzeugen entwendet

Ahaus (ots)

Gleich zweimal ist es am Wochenende in Ahaus zu Einbrüchen in Firmenfahrzeugen gekommen. Unbekannte Täter hatten gewaltsam die Tür eines geparkten Sprinters an der Lange Straße geöffnet. Auf der Argentrestraße drangen die Täter ebenfalls gewaltsam in einen Firmenwagen ein und entwendeten Motorwerkzeuge. Der Beuteschaden liegt bei beiden Fahrzeugen im vierstelligen Bereich. Die Einbrüche fanden in der Zeit zwischen Freitag, 16.30 Uhr, und Montag, 07.00 Uhr, statt. Hinweise an das Kriminalkommissariat Ahaus: Tel.: (02561) 9260.

