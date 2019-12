Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Feuerwerkskörper richtet Schaden an

Vreden (ots)

Ein lauter Knall hat eine Familie am späten Samstagabend aufgeschreckt. Unbekannte Täter hatten gegen 23.00 Uhr den Briefkasten ihres Wohnhauses an der Straße "Master Esch", vermutlich mit einem Feuerwerkskörper beschädigt. Hierdurch wurden auch die Türklingel und eine Außenlampe ramponiert. Hinweise an das Kriminalkommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260.

