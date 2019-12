Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Auto gestohlen

Ahaus (ots)

Einen braun lackierten Citroen Berlingo haben unbekannte Täter in Ahaus-Wüllen entwendet. Der Inhaber hat sein Auto mit AH-Kennzeichen am Sonntag, gegen 17.00 Uhr, an einer Werkstatt an der Wüllener Straße abgestellt. Am Montag, gegen 07.00 Uhr, fehlte von dem Wagen jede Spur. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Ahaus entgegen: Tel. (02561) 9260.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Borken

Nadine Hermeling

Telefon: 02861 900 2202

http://www.polizei.nrw.de/borken/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell