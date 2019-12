Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Geschädigter nach Unfall gesucht

Gronau (ots)

Am Sonntag meldete sich ein Autofahrer aus Gronau und gab an, gegen 16.15 Uhr auf dem Parkplatz eines Bekleidungsgeschäftes an der Straße "Kircheninsel" einen geparkten Wagen beschädigt zu haben. Der andere Unfallbeteiligte wird gebeten, sich beim Verkehrskommissariat zu melden: Tel. (02562) 9260.

