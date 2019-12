Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Unfallflucht

Gronau (ots)

Einen Schaden in Höhe von circa 1.500 Euro hat ein Unbekannter am Sonntag bei einem geparkten Auto in Gronau hinterlassen. Der schwarz lackierte Skoda Fabia stand in der Zeit zwischen 10.15 Uhr und 12.00 Uhr auf dem Berliner Platz in einer Parkbucht Nähe der Post. Der Verursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat: Tel. (02562) 9260.

