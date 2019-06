Polizei Gütersloh

POL-GT: Brand in Scheune

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (CK) - Am späten Donnerstagabend (24.06., 22.00 Uhr) entstand aus ungeklärter Ursache ein Brand in einer Scheune an der Dorfheide im Ortsteil Batenhorst. Die Feuerwehr-Löschzüge Batenhorst und Wiedenbrück konnten den Brand schnell löschen. Es entstand Gebäudeschaden, der bei 1500 Euro liegt.

Die Brandursache ist ungeklärt, die Polizei Gütersloh ermittelt diesbezüglich. Die Brandstelle wurde für weitere Ermittlungen beschlagnahmt.

