Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg: Anhänger beschädigt geparkten Pkw

Ludwigsburg (ots)

Am Mittwoch ereignete sich gegen 16:30 Uhr in Herrenberg in der Forellengasse ein Verkehrsunfall mit einem Anhänger. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer kam mit seinem Pkw von der Schafgasse und bog in die Forellengasse ab. Am Pkw befand sich ein Anhänger, der eine Baumaschine geladen hatte. Beim Abbiegevorgang streifte der Anhänger einen am Fahrbahnrand geparkten Renault und beschädigte diesen. Nach dem Unfall fuhr der Pkw mit dem Anhänger einfach weiter ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von circa 2.000 Euro zu kümmern. Zeugen, die Angaben zum Fahrzeug und dem Unfall machen können, werden gebeten sich unter Tel. 07032 2708 0 mit dem Polizeirevier Herrenberg in Verbindung zu setzen.

