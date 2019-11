Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Weil der Stadt - Schafhausen: Fahrzeug zerkratzt

Ludwigsburg (ots)

Ein bislang unbekannter Täter zerkratzte am Dienstag zwischen 17:45 Uhr und 22:00 Uhr in Schafhausen in der Döffinger Straße den Lack eines dort geparkten VW. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 2.000 Euro. Der Polizeiposten Weil der Stadt nimmt Zeugenhinweise unter Tel. 07033 52770 entgegen.

