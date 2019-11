Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Schwieberdingen: Wohnungseinbruch

Ludwigsburg (ots)

Schmuckstücke im Wert von mehreren hundert Euro hat ein unbekannter Täter am Dienstag zwischen 15:00 und 19:00 Uhr beim Einbruch in ein Wohnhaus in der Liegnitzer Straße erbeutet. Durch Aufhebeln eines Fensters hatte er sich Zugang zu dem Haus verschafft und anschließend mehrere Räume durchsucht. Sachdienliche Hinweise nimmt der Polizeiposten Schwieberingen, Tel. 07150/31245, entgegen.

