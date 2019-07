Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Bergkamen - Sexualdelikt zum Nachteil eines 15-jährigen Mädchens vom 13.07.2019 - Gestern festgenommener Tatverdächtiger in Untersuchungshaft

Bergkamen (ots)

In Absprache mit der Staatsanwaltschaft Dortmund wird mitgeteilt: Der gestern festgenommene 32-jährige Tatverdächtige aus Bergkamen wurde am heutigen Tage auf Antrag der Staatsanwaltschaft Dortmund dem Haftrichter des Amtsgerichts Dortmund vorgeführt. Dieser ordnete Untersuchungshaft an. Gegenüber der Polizei hat der Mann keine Angaben zur Sache gemacht. Die Ermittlungen dauern weiter an.

