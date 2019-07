Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Autos zerkratzt, hoher Schaden

Schwerte (ots)

In den letzten Tagen kam es in Schwerte, Wilhelmstraße, zu einer Vielzahl von Sachbeschädigungen an PKW. Offensichtlich wahllos wurden geparkte Fahrzeuge zerkratzt. Der Schaden wird auf rund 10000 Euro geschätzt. Hinweise auf den Verursacher liegen nicht vor. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Schwerte, 02304/921-3320 in Verbindung zu setzen.

