Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Bergkamen - Sexualdelikt zum Nachteil eines 15-jährigen Mädchen - Festnahme eines Tatverdächtigen

Bergkamen (ots)

Am Samstag, den 13.07.2019 ist ein 15-jähriges Mädchen in Bergkamen-Oberaden von einer männlichen Person sexuell missbraucht worden. Am heutigen Freitag, den 19.07.2019 ist ein tatverdächtiger Mann um 17.00 Uhr im Bereich Alisostraße/ Am Römerberg durch Kräfte der Polizei Unna festgenommen worden. Bei dem Mann handelt es sich um einen 32-jährigen Mann aus Bergkamen. Der Verdächtige wurde zunächst ins Polizeigewahrsam gebracht. Die Ermittlungen dauern weiter an.

