Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verdacht der Verkehrsunfallflucht

Wasserliesch (ots)

Vermutlich in der Nacht vom 30.07.2019 auf den 31.07.2019 wurde in Wasserliesch, Winkelweg Höhe Hausnummer 2, durch ein größeres unbekanntes Fahrzeug eine Straßenlaterne beschädigt. Durch die Kollision geriet der Laternenmast in Schieflage, so dass eine Absicherung durch die betreibende Firma erfolgen musste.

Bei dem verursachenden Fahrzeug dürfte es sich auf Grund der Spurenlage um einen LKW o.ä. Gefährt gehandelt haben. Der Fahrer entfernte sich nach dem Zusammenstoß von der Unfallstelle, ohne seine Daten zu hinterlassen.

Die genaue Schadenshöhe ist derzeit noch unklar.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Saarburg, Tel: 06581-91550, in Verbindung zu setzen.

