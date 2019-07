Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall mit Sachschaden im Bereich des Alten Zollhaus am Grenzübergang Ralingen durch unbekannte Sattelzugmaschine

Ralingen (ots)

Am Dienstag, dem 30.07.2019, kam es gegen 12:30 Uhr auf der Brückenstraße/L42 in Ralingen zu einem Verkehrsunfall. Der Fahrer einer Sattelzugmaschine fuhr aus der Fahrtrichtung Rosport/Luxemburg kommend über die Sauer in Richtung Ralingen. Beim Befahren einer Rechtskurve direkt hinter dem Grenzübergang kam es zur Kollision mit einem Begrenzungspfosten, so dass dieser aus der Verankerung gehoben wurde. Laut Angaben eines Zeugen musste der Fahrer mehrfach rangieren, um überhaupt um die Kurve fahren zu können. Bei dem Auflieger handelte es sich um einen Weißfarbenen mit roter Aufschrift von Telefonnummern und einem ausländischem, vielleicht aus Litauen stammenden Kennzeichen. Der Fahrer der Sattelzugmaschine setzte im Anschluss seine Fahrt fort.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Trier unter der 0651/9779-3200 in Verbindung zu setzen.

