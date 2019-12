Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Bremsschläuche durchtrennt - Zeugen gesucht

Borken (ots)

Leichte Verletzungen hat ein 18-Jähriger am Montag bei Verkehrsunfall in Borken erlitten. Der Borkener befuhr gegen 06.50 Uhr die Straße Piepershagen, als er bemerkte, dass die Bremsen seines Zweirades keine Wirkung zeigten. Er verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte zu Boden. Polizeibeamte ermittelten, dass unbekannte Täter die Bremsschläuche durchtrennt hatten. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise an das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000.

