Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: BMW beschädigt;

Marburg-Biedenkopf (ots)

BMW beschädigt

Marburg: In einem Anwohnerparkhaus in der Straße Erlenring zerkratzte ein Unbekannter am Sonntag, 8. Dezember, zwischen 18 und 21.45 Uhr, den Lack eines schwarzen BMW "Rover-Mini". Der Schaden beträgt etwa 800 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Marburg, Tel. 06421- 4060.

Jürgen Schlick

Rückfragen bitte an:

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mittelhessen

Polizeidirektion Marburg-Biedenkopf

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Raiffeisenstraße 1

35043 Marburg

Telefon: 06421-406 120



E-Mail: pressestelle-marburg.ppmh@polizei.hessen.de

http://www.polizei.hessen.de/ppmh



Twitter: https://twitter.com/polizei_mh

Facebook: https://facebook.com/mittelhessenpolizei

Instagram: https://instagram.com/polizei_mh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell