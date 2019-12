POL-MR: Haftbefehl für Festgenommenen - Polizei sucht Besitzer des Fluchtfahrrads; Dieb überrascht und festgehalten; Unfallflucht - Silberner Peugeot angefahren

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

Marburg - Haftbefehl für Festgenommenen - Polizei sucht Besitzer des Fluchtfahrrads (Nachtrags- und Folgemeldung zur Presseinfo vom 10. Dezember "Aufmerksamer Zeuge verhindert Einbruch")

Dank eines aufmerksamen Zeugen hatte die Polizei am Montag, 09. Dezember, gegen 17.30 Uhr, einen Tatverdächtigen nach einem versuchten Einbruch in ein Haus im Wiesenweg festgenommen. Der zuständige Richter des Amtsgerichts Marburg folgte am Dienstag, 10. Dezember dem Antrag der Staatsanwaltschaft Marburg und erließ einen Haftbefehl wegen Fluchtgefahr. Der festgenommene 31 Jahre alte wohnsitzlose Mann, der von seinem Recht zu schweigen Gebrauch machte, befindet sich mittlerweile in einer Justizvollzugsanstalt. Die Ermittlungen dauern an. Insbesondere suchen die Ermittler nach wie vor den geflüchteten Mittäter. Der Mann, der eventuell durch den Teichwiesengraben zur Leopold-Lucas-Straße flüchtete, trug eine graue Hose mit wahrscheinlich verschmutzten Knien und dunkle Oberbekleidung. Er benutzte möglicherweise ein entweder auf der Flucht oder schon vor dem versuchten Einbruch mutmaßlich in der Stadt gestohlenes Fahrrad. Das Rad fand die Polizei später im Teichwiesenweg. Bislang ließ es sich noch nicht zuordnen. Eine Diebstahlsanzeige liegt noch nicht vor. Bei dem Rad handelt es sich um ein Mountainbike Giant Rockshox GS in den Farben schwarz/weiß/gelb. Wer vermisst dieses 27,5 Zoll große Bike? Der Besitzer wird gebeten, sich mit der Kripo Marburg, Tel. 06421/406-0 in Verbindung zu setzen.

Marburg - Dieb überrascht und festgehalten

Der in den Verkaufsraum zurückkehrende Geschäftsbetreiber überraschte einen mutmaßlichen Dieb und hielt ihn zusammen mit einem Mitarbeiter und einem Kunden fest, bis die Polizei da war. Der wohnsitzlose 25 Jahre alte Mann hatte am Dienstag, 10. Dezember, gegen 13.15 Uhr, die Geschäftsräume eines Kfz.-Zubehörhandels in der Gisselberger Straße betreten und ausgenutzt, dass zu dieser Zeit niemand da war. Er steckte sowohl Waren als auch das Bargeld aus der Kasse ein. Die Polizei übernahm den Mann und händigte die gestohlenen Sachen wieder aus. Die Ermittlungen gegen den Mann dauern an.

Niederweimar - Unfallflucht - Silberner Peugeot angefahren

Eine Delle im Kotflügel und an der Stoßstange vorne links waren die Folge einer Verkehrsunfallflucht in der Alten Bahnhofstraße. Der Schaden beläuft sich auf mindestens 700 Euro. Der betroffene silberne Peugeot mit dem Darmstädter Kennzeichen parkte zur Unfallzeit zwischen Freitag, 06 und Dienstag 10. Dezember mit der Front in Richtung Huteweg am rechten Fahrbahnrand vor dem Anwesen Alte Bahnhofstraße 1. Weder zum verursachenden Fahrzeug noch zum Unfallhergang gibt es derzeit Erkenntnisse. Wer hat einen Unfall oder ein Fahrmanöver mit der möglichen Unfallfolge beobachtet? Sachdienliche Hinweise bitte an die Unfallfluchtermittler der Polizei Marburg, Tel. 06421/406-0.

