Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Nur ein Kennzeichen und Glassplitter am Unfallort;Unfall am Zubringer zur B 3 - Zwei Leichtverletzte;Mehrere Kellerverschläge gewaltsam geöffnet;

Marburg-Biedenkopf (ots)

Nur ein Kennzeichen und Glassplitter am Unfallort

Lahntal/Cölbe/B62: Als die Polizei am späten Dienstagnachmittag, 10. Dezember, an der Unfallstelle eintraf, wiesen nur noch Glassplitter und ein zurückgelassenes Kennzeichen auf einen Unfall hin. Die Autofahrer hatten sich wohl zuvor bereits geeinigt. Letztendlich konnten die drei beteiligten Fahrer anschließend doch noch ermittelt werden. Da der mutmaßliche Verursacher unter Umständen bei der Kollision alkoholisiert unterwegs war, veranlassten die Ordnungshüter bei einem Golf-Fahrer eine Blutentnahme und stellten den Führerschein sicher. Ein Seat, ein Polo und ein Golf waren in dieser Reihenfolge gegen 17.35 Uhr auf der Bundesstraße 62 von Wetter in Richtung Marburg unterwegs. Die drei Verkehrsteilnehmer wollten im Anschluss in Richtung Cölbe abbiegen. Der Golf-Fahrer fuhr dabei auf der Abbiegespur in das Heck des Polos, der durch die Wucht des Aufpralls auf den vorausfahrenden Seat geschoben wurde. Bei dem Unfall entstand ein Schaden von 9000 Euro. Zeugen, die nähere Angaben zu dem Unfall machen können, melden sich bitte bei der Polizeistation Marburg, Tel. 06421- 4060.

Unfall am Zubringer zur B 3 - Zwei Leichtverletzte

Cölbe/Bürgern/B 3: Zwei Autofahrer kamen nach bisherigen Erkenntnissen bei einem Unfall am Mittwochmorgen, 11. Dezember, mit kleineren Blessuren davon. Die Beteiligten wurden zur weiteren Behandlung in die Uni-Klinik gebracht. Ein 42-Jähriger war gegen 08.15 Uhr mit seinem Ford Focus aus Richtung Ginseldorf kommend auf dem Zubringer unterwegs und wollte nach links auf die Bundesstraße 3 nach Marburg abbiegen. Dabei übersah er einen entgegenkommenden VW Golf, der von einer 25 Jahre alten Frau gesteuert wurde. Der Golf landete nach der Kollision auf dem Dach. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 20000 Euro. Zeugen, die sich bisher nicht gemeldet haben, setzen sich bitte mit der Polizeistation Marburg, Tel. 06421- 4060, in Verbindung.

Mehrere Kellerverschläge gewaltsam geöffnet

Stadtallendorf: In einem Mehrfamilienhaus in der Freiherr-vom-Stein-Straße machte sich ein Einbrecher zwischen Samstag, 7. Dezember und Dienstagvormittag, 10. Dezember, ans Werk. Der Unbekannte brach mehrere Keller auf und stahl Spirituosen und Werkzeuge im Gesamtwert von 600 Euro. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Marburg, Tel. 06421- 4060, entgegen.

