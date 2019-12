POL-MR: Dunkelblauer Lkw mit Auflieger gesucht;Unfallflucht vor Grundschule;

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

Dunkelblauer Lkw mit Auflieger gesucht;Unfallflucht vor Grundschule;

Marburg-Biedenkopf

Dunkelblauer Lkw mit Auflieger gesucht

Fronhausen-Bellnhausen: Am Freitagnachmittag, 6. Dezember, fuhr ein Lkw-Fahrer gegen 17.55 Uhr im Struthweg gegen einen Gartenzaun und hinterließ einen Schaden von 250 Euro. Laut Zeugen war der Unbekannte mit einem dunkelblauen Lkw mit ausländischem Kennzeichen samt silberfarbenen Tankauflieger unterwegs. Nach der Kollision fuhr der Brummifahrer in Richtung Frankfurter Straße weiter. Hinweise bitte an die Polizeistation Marburg, Tel. 06421- 4060.

Unfallflucht vor Grundschule

Marburg-Michelbach: Einen beschädigten Außenspiegel sowie Kratzer an der Fahrertür hinterließ ein Unbekannter am Montag, 9. Dezember, zwischen 10.45 Uhr und 12 Uhr, in der Birkenstraße. An dem schwarzen Daimler Benz entstand ein Schaden von 200 Euro. Wahrscheinlich kam der mutmaßliche Unfallverursacher aus Richtung Michelbacher Straße und fuhr nach der Berührung mit dem Mercedes in Richtung Sonnenweg weiter. Zeugenhinweise nimmt die Polizeistation Marburg, Tel. 06421- 4060, entgegen.

