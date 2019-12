Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Vollsperrung der B 3 nach Unfällen - Fünf Pkw und ein Lastwagen beteiligt - 5 Verletzte

Marburg-Biedenkopf (ots)

Weimar

Am Dienstagmorgen war die B 3 in Richtung Marburg zwischen Weimar Nord und Marburg Süd nach Verkehrsunfällen zwischen 06.10 und 08.25 Uhr voll gesperrt. Die Polizei leitete den Verkehr durch Niederweimar um. Ab 08.25 ging es einspurig an der Unfallstelle vorbei, um 10.40 Uhr war die Straße nach den notwendigen Reinigungsarbeiten wieder frei. Bei insgesamt drei Verkehrsunfällen waren 5 Pkw und ein Lastwagen beteiligt. Alle Fahrer erlitten eher leichtere Verletzungen und kamen zur Abklärung und Untersuchung ins Krankenhaus. Der 60 Jahre alte Lastwagenfahrer aus Triptis blieb unverletzt.

Um kurz nach 06 Uhr beabsichtigte eine 36-jährige Frau aus Bad Endbach mit ihrem silbernen VW Polo auf die Autobahn aufzufahren. Beim Wechsel vom Beschleunigungsstreifen auf den rechten Fahrstreifen kam es zur Kollision mit dem dort fahrenden Lastwagen mit Anhänger. Der Polo drehte sich dabei um die Front des Lastwagens herum und geriet auf den linken Fahrstreifen. Trotz des Bremsmanövers konnte die dort fahrende 37 Jahre alte Frau aus Fronhausen die Kollision ihres roten Renault Twingo mit dem Polo nicht mehr verhindern. Als beide Pkw und der Lastzug auf dem rechten Fahrstreifen stehen, näherte sich von hinten ein Toyota mit einer 42 Jahre alten Frau aus Marburg am Steuer. Die Fahrerin erkennt die Situation zu spät, versucht die Unfallstelle links zu passieren und prallt ins Heck des Twingos und schiebt ihn gegen die Leitplanke. Wenige Minuten später, so gegen 06.15 Uhr kam es zu einem dritten Unfall. Eine 29Jahre alte Frau aus Weimar fuhr mit ihrem grauen Opel Corsa auf den langsam an einem Rettungswagen vorbeifahrenden weißen Fiat einer 51-jährigen Frau aus Offenbach auf. Nach der notärztlichen Prüfung und Erstversorgung brachten Rettungswagen alle Pkw-Fahrerinnen ins Krankenhaus. An allen beteiligten Fahrzeugen entstanden erhebliche Sachschäden. Alle Autos mussten abgeschleppt werden. Lediglich der Lastwagen blieb fahrbereit, sodass der Fahrer seine Fahrt nach der Unfallaufnahme fortsetzen konnte. Wegen der Unfallaufnahme, den Bergungen und der notwendigen Straßenreinigung war die Autobahn Richtung Marburg bis 08.25 Uhr zwischen Weimar Nord und Marburg Süd voll gesperrt. Um 10.40 Uhr war die Straße vollständig geräumt und gereinigt und wieder gefahrlos befahrbar.

Martin Ahlich

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mittelhessen

Polizeidirektion Marburg-Biedenkopf

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Raiffeisenstraße 1

35043 Marburg

Telefon: 06421-406 120



E-Mail: pressestelle-marburg.ppmh@polizei.hessen.de

http://www.polizei.hessen.de/ppmh



Twitter: https://twitter.com/polizei_mh

Facebook: https://facebook.com/mittelhessenpolizei

Instagram: https://instagram.com/polizei_mh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell