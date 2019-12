Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Zwei Verletzte, hoher Schaden und 90 Minuten Vollsperrung nach Unfall auf der B 255

Marburg-Biedenkopf (ots)

Weimar

Bei dem Unfall heute Morgen (09. Dezember) erlitten die beiden Fahrer, ein 75 -jähriger Mann aus Oberweimar und ein 26-jähriger Mann aus Allna Verletzungen. An den beiden Autos, einem Golf Plus und einem Subaru Kombi, entstanden jeweils erhebliche Schäden in einer Gesamthöhe von mehr als 22.000 Euro. Nach dem Unfall an der Einmündung B 255/ Kreisstraße 56 (Anschluss Oberweimar) war die Straße von 08 Uhr bis 09.30 Uhr voll gesperrt.

Nach den ersten Ermittlungen beabsichtigte der 75-Jährige mit seinem Golf von Oberweimar kommend nach links auf die Bundesstraße nach Gladenbach abzubiegen. An der Einmündung kam es dabei zum Zusammenstoß mit dem Subaru, der aus der Sicht des Golffahrers von links kam, als von Gladenbach nach Marburg fuhr. Der Subaru befand sich auf der durch entsprechende Verkehrszeichen bevorrechtigten Straße. Die Kollision schleuderte den Golf in die Schutzplanke gegenüber der Einmündung. Der Subaru stand nach dem Zusammenstoß entgegen der ursprünglichen Fahrtrichtung. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Straßenmeisterei reinigte im Anschluss noch die Straße von den ausgelaufenen Betriebsstoffen. Rettungswagen transportierten beide Autofahrer ins Krankenhaus. Der 75-Jährige musste zur Versorgung seiner Verletzungen bleiben. Bei dem 26-Jährige genügte eine ambulante Versorgung. Die Polizei hatte den Verkehr umgeleitet und Rundfunkwarnmeldungen veranlasst.

Martin Ahlich

