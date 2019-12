Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: 17 Jahre alten Suzuki Wagon gestohlen; Türscheibe am Audi TT eingeschlagen; Mountainbike gestohlen; Rangierender Laster beschädigt Zaun und fährt weg

Marburg-Biedenkopf (ots)

Marburg - 17 Jahre alten Suzuki Wagon gestohlen

Die Polizei fahndet nach einem 17 Jahre alten schwarzen Suzuki Wagon R mit Marburger Kennzeichen. Der Kleinwagen stand zur Zeit des Autodiebstahls am Mittwoch, 04. Dezember, zwischen 07 und 16 Uhr auf einem Parkplatz im Ginseldorfer Weg. Die Suche in der Umgebung blieb ohne Erfolg. Wo ist der Kleinwagen mit den Zahlen 358 im Kennzeichen? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421/406-0 oder unter Verweis auf diese Presseinformation an jede andere Polizeidienststelle.

Marburg - Türscheibe am Audi TT eingeschlagen

Als die Fahrerin am Freitag, 06. Dezember, gegen 07.30 Uhr zu ihrem vor dem Anwesen Großseelheimer Straße 2 geparkten grauen Audi TT kommt, sieht sie sofort die zerstörte Scheibe der Fahrertür. Aus dem Auto fehlt lediglich ein medizinisches Fachbuch, das auf der Rückbank lag. Der Schaden am Audi beträgt mehrere Hundert Euro. Ohne Schaden abgestellt wurde der Pkw am Donnerstagabend gegen 22 Uhr. Sachdienliche Hinweise zu dem Diebstahl bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421/406-0.

Marburg - Mountainbike gestohlen

Trotz der Verbindung mit einem Kettenschloss an einem Fahrradständer fehlt von dem Mountainbike jede Spur. Der Diebstahl des schwarzen Fuji Nevada 4.0 im Wert von mehreren Hundert Euro aus dem Hof des Anwesens Biegenstraße 55 war zwischen Freitag, 29. November und Donnerstag, 05. Dezember. Wer hat das Rad gesehen? Wo ist ein schwarzes Fuji Nevada aufgetaucht? Hinweise bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421/406-0.

Mölln -Rangierender Laster beschädigt Zaun und fährt weg

Nach den bisherigen Kenntnissen beschädigte ein rangierender Lastwagen am Donnerstag, 05. Dezember, zwischen 21.30 und 22 Uhr den Gartenzaun des Anwesens Möllner Weg 22a auf einer Länge von etwa 8 Metern. Der Unfallverursacher fuhr weg, ohne sich um die Regulierung des entstandenen Schadens zu bemühen. Welcher Lastwagen hat dort rangiert? Wer hat das Wendemanöver beobachtet und kann Angaben zu dem Lastwagen machen? Hinweise bitte an die Unfallfluchtermittler bei der Polizei Marburg, Tel. 06421/406-0.

