Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle - Minibagger in Wellingholzhausen gestohlen

Melle (ots)

Ein roter Minibagger mit einer weißen Kabine wurde in der Nacht zu Dienstag von einer Baustelle mitten in Wellingholzhausen entwendet. Das Baufahrzeug der Marke Terex, Modell TC16 war in der Baustelle Am Ring abgestellt. Die Polizei Melle geht davon aus, dass der 1,6 t schwere Minibagger mit einem größeren Fahrzeug/ Anhänger abtransportiert wurde. Hinweise dazu werden unter 05422 920600 entgegengenommen.

