POL-H: Unbekannte setzen drei Pkw in Linden-Nord in Brand - Wer kann Hinweise geben?

Hannover (ots) - Montagabend (10.09.2018) haben bislang unbekannte Täter drei Fahrzeuge am Bethlehemplatz, der Fröbelstraße sowie der Asseburgstraße angezündet und dadurch zerstört. Nun ermittelt die Kriminalpolizei wegen vorsätzlicher Brandstiftung und sucht Zeugen.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge alarmierten mehrere Personen gegen 23:15 Uhr die Rettungskräfte, nachdem sie die brennenden Pkw im Stadtteil Linden-Nord bemerkt hatten. Am Bethlehemplatz stand ein VW Polo, an der Fröbelstraße ein VW Passat und an der Asseburgstraße eine Mercedes C-Klasse in Flammen. Zusätzlich hatte das Feuer von dem Mercedes auf einen VW Caddy übergriffen und an der Fröbelstraße wurden zwei auf dem Gehweg abgestellte Fahrräder durch den Brand in Mitleidenschaft gezogen. Trotz des schnellen Eingreifens der Feuerwehr beschädigten die Flammen die Autos erheblich.

Heute haben Beamte des Zentralen Kriminaldienstes ihre Ermittlungen in Linden-Nord aufgenommen und gehen davon aus, dass alle drei Pkw - diese waren zur Tatzeit widerrechtlich geparkt worden - vorsätzlich in Brand gesetzt wurden. Den entstandenen Schaden schätzt die Polizei auf 30 000 Euro.

Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst Hannover (0511 109-5555) entgegen. /now, schie

