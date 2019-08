Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Belm - Kabel auf Baustelle gestohlen

Osnabrück (ots)

In der Nacht zu Dienstag gelangten unbekannte Täter auf das Gelände einer größeren Baustelle an der Industriestraße. Dort machten sie sich an aufgestellten Containern zu schaffen und stahlen ca. 150 m 4- adrige Starkstromkabel. Die Isolierungen und Schutzschläuche ließen sie auf dem Gelände zurück. Die Polizei in Belm hofft auf Hinweise zu diesem Diebstahl und nimmt Anrufe unter 05406 807790 entgegen.

