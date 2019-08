Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Unbekannte erbeuten E-Bike

Osnabrück (ots)

An der Buerschen Straße Ecke Agnestraße geriet zwischen Sonntag, 00.30 Uhr, und Montag, 10.30 Uhr, ein schwarzes E-Bike der Marke Bulls, Modell Cross Lite Evo, ins Visier von Dieben. Das 28-Zoll-Rad, mit einem 53cm-Rahmen, stand vor einem dortigen Imbiss an einem Fahrradbügel, als sich der oder die Täter an dem Schloss zu schaffen machten und das Rad mitnahmen. Hinweise erbittet die Osnabrücker Polizei unter der Rufnummer 0541/327-3240 oder 327-2115.

