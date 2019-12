Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Handtasche weggerissen; Einbrüche in KGA; Flaschen auf dem Dach; 6 Straftaten rund ums Auto; Bushaltestelle verwüstet; 3 Unfallfluchten

Marburg-Biedenkopf (ots)

Neustadt - Handtasche weggerissen

Heute Morgen (Montag, 09. Dezember), gegen 06.30 Uhr, kam es auf dem Weg von der evangelischen Kirche in Neustadt zum Bahnhof zu einer Straftat. Ein dunkelhäutiger Mann, mit dunkler Jacke mit lila/blaufarbenem Streifen entriss einer 17-Jährigen die Handtasche und flüchtete. Durch die Tat stürzte die Jugendliche zu Boden, blieb aber unverletzt. Die Fahndung nach dem Mann blieb bislang erfolglos. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen, sucht Zeugen und bittet um Hinweise. Wer war gegen 06.30 Uhr noch auf dem Weg zum Bahnhof? Wer hat den Vorfall in der Straße Am Bahndamm mitbekommen? Wem ist eine Person z.B. wegen des Wegrennens aufgefallen? Wo ist eine Handtasche aufgetaucht? Kripo Marburg, Tel. 06421/406-0.

Stadtallendorf - Einbrüche in der Kleingartenanlage

Zwischen 16 Uhr am Donnerstag, 05 und 11 Uhr am Samstag, 07. Dezember, kam es in der Kleingartenanlage West an der Bundesstraße 454 zu mindestens zwei Einbrüchen in Gartenhütten. In beiden Fällen trat der Täter zwei zu den Bahngleisen zeigende Türchen der nebeneinander liegenden Gärten und dann die Türen der Hütten ein. In beiden Fällen blieb es wohl bei den entstandenen Sachschäden. Die Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um sachdienliche Hinweise unter Tel. 06421/406-0.

Marburg - Flaschen auf dem Dach - Dachfenster beschädigt

Die Tatzeit der Sachbeschädigung liegt irgendwann in den letzten vier Wochen und lässt sich derzeit nicht bestimmen. Zwischen Donnerstag, 07. November und Samstag, 07. Dezember landeten Flaschen vermutlich durch gezielte Würfe auf dem Dach eines Verbindungshauses in der Lutherstraße. Eine dieser Flaschen beschädigte dabei ein Dachfenster, sodass nunmehr die Polizei ermittelt. Sachdienliche Hinweise hierzu bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421/406-0.

Wehrda - Blauer Kombi verkratzt

Beide Türen der Fahrerseite waren von der Sachbeschädigung durch Verkratzen betroffen. Der Schaden beträgt mindestens 800 Euro. Der betroffene blaue Renault Megane Kombi parkte zur Tatzeit von Donnerstag auf Freitag, 29. November, zwischen 20 und 08 Uhr in der Straße Zur Wann. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421/406-0.

Stadtallendorf - 2500 Euro Schaden am Audi A4

Am Samstag, 07. Dezember, um 20.30 Uhr, stellte der Fahrer seinen silbernen Audi A4 Avant ordnungsgemäß und unbeschädigt auf dem Parkplatz eines Restaurants in der Rheinstraße ab. Als er um 01.30 Uhr zurückkehrte, bemerkte er auf der Beifahrerseite von vorne bis hinten wellenförmige Kratzer. Der Schaden kann nur mutwillig und nicht etwa durch einen Unfall entstanden sein. Der Schaden beträgt nach ersten Schätzungen mindestens 2500 Euro. Hinweise auf den oder die Verursacher ergaben sich nicht. Wer hat Beobachtungen auf dem Parkplatz gemacht, die mit der Sachbeschädigung zusammenhängen könnten? Wer kann sachdienliche Hinweise geben? Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428/9305-0.

Marburg - Kratzer am schwarzen Mini

Der offensichtlich mit spitzem Gegenstand verursachte Kratzer an der Fahrertür ist gut 90, der am hinteren Kotflügel dann nochmal ca. 70 Zentimeter lang. Der Gesamtschaden liegt bei mindestens 800 Euro. Tatzeit der Sachbeschädigung an dem schwarzen Mini war der Sonntag, 08. Dezember, zwischen 18 und 21.45 Uhr. Der Mini parkte im Anwohnerparkhaus für die Häuser Erlenring 13,15 und 17. Hinweise bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421/406-0.

Großseelheim - A3 verkratzt - Schaden: 2000 Euro

Erst jetzt zeigte die Besitzerin eines schwarzen Audi A3 eine Sachbeschädigung an ihrem Auto an. Die Tat war bereits zwischen 18 Uhr am Samstag, 30. November und 11 Uhr am Sonntag, 01. Dezember. Der Audi parkte in dieser Zeit im Marburger Ring in Großseelheim. An dem Auto entstand durch das Verkratzen offensichtlich mit einem spitzen Gegenstand ein Schaden von vermutlich mindestens 2000 Euro. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Kirchhain, Tel. 06428/930565 oder Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428/9305-0.

Marburg - Handtasche im Fußraum - Auto aufgebrochen

Die Handtasche im Fußraum der Beifahrerseite lockte offenbar einen Dieb. Der Täter schlug eine Autoscheibe ein, griff zu und stahl aus der Tasche die Geldbörse. Zwar war nur wenig Bargeld in der Börse, dafür aber noch Scheckkarten, Führerschein, Personalausweis, Krankenversicherungskarte und Fahrzeugpapiere. Der betroffene Peugeot 306 stand zur Tatzeit am Sonntag, 08. Dezember, zwischen 05 und 10 Uhr auf dem Parkplatz des Rewe-Marktes am Richtsberg. Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen in diesem Zusammenhang bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421/406-0.

Marburg - VW Polo beschädigt

Der silberne VW Polo parkte zur Tatzeit zwischen 14 Uhr am Samstag, 02. Dezember und 16.20 Uhr am Sonntag, 08. Dezember, auf dem Parkplatz des Anwesens Nonnengasse 2a. In dieser Zeit entstand an dem Pkw u.a. am Rücklicht, am Kotflügel und am Außenspiegel ein Sachschaden von mindestens 1000 Euro. Außerdem wurde das vordere Kennzeichen des Autos, ein Kennzeichen mit der Stadtkennung HG, gestohlen. Hinweise auch in diesem Fall bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421/406-0.

Marburg - Bushaltestelle verwüstet

Ein Busfahrer meldete am Sonntag, 08., Dezember, um 19.30 Uhr, die komplette Verwüstung der Bushaltestelle Pommernweg. Verdächtige Personen waren zur Zeit seiner Feststellung bereits nicht mehr da. Eine Scheibe der Haltestelle war zerstört und die Scherben lagen verstreut herum. Wer hat entsprechende Beobachtungen gemacht? Wer kann Hinweise geben? Polizei Marburg, Tel. 06421/406-0.

Unfallfluchten - Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise

1. Stadtallendorf - Flucht nach Parkplatzrempler

Eine ganz typische Unfallflucht ereignete sich am Freitag, 06. Dezember, auf dem Rewe-Parkplatz in der Herrenwaldstraße. Beim Ein- oder Ausparken berührte ein Auto ein anderes und der Fahrer setzte seinen Weg fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Beschädigt wurde ein schwarzer VW Golf hinten links. Hinweise auf das verursachende Fahrzeug gibt es bislang nicht. Die Kollision war zwischen 07 und 15.30 Uhr. Etwaige Zeugen teilen ihre Beobachtungen bitte der Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428/9305-0 mit.

2. Niederklein - Verlorenes Spriegel-Brett beschädigt Sattelzug

Am Donnerstag, 05. Dezember, um etwa 17.30 Uhr fuhr ein Lastwagenfahrer mit seinem Sattelzug auf der Landstraße 3290 zwischen Stadtallendorf und Niederklein über ein ca. 3 Meter langes Aluminium Spriegel-Brett. Die Zugmaschine wirbelte das Brett hoch, sodass es die Bremsleitung unter dem Sattelauflieger durchschlug. Durch den Druckverlust musste der Sattelzug stehenbleiben. Die Herkunft des Bretts auf der Straße steht nicht fest. Es handelt sich dabei um ein drei Meter langes Alubrett welches als seitliche Verstrebung offenbar aus der Unterkonstruktionen von Planen als Abdeckungen der Ladung von Lkw bzw. stammt. Wer hat das Spriegel_Brett verloren? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428/9305-0.

3. Friedensdorf - Roter Kleinwagen mit BID-Kennzeichen verursacht Ausweichmanöver

Nach ihren eigenen Angaben konnte sie zur Verhinderung eines Frontalzusammenstoßes nur noch nach rechts ausweichen. Das Manöver endete mit einer Kollision mit der Leitplanke. Über die komplette Beifahrerseite des grauen Skoda Scala entstand dabei ein Schaden in Höhe von mindestens 8000 Euro. Verursacht hat dieses Fahrmanöver ein entgegenkommender roter Kleinwagen mit BID-Kennzeichen. Das Auto fuhr auf der Kreisstraße 73 von Damshausen nach Friedensdorf und geriet auf der Anhöhe im Anschluss an eine Kurve in den Gegenverkehr. Der Unfall war am Freitag, 06. Dezember, um 18.30 Uhr. Die 51 JAHRE ALTE Skoda-Fahrerin blieb unverletzt. Eine Berührung mit dem roten Auto gab es nicht. Wem ist der rote Kleinwagen noch entgegengekommen? Wer kann Hinweise zu diesem Auto geben? Polizei Biedenkopf, Tel. 06461/9295-0.

