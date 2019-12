Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: 3 Einbrüche und Mehrere Autofahrer unter Betäubungsmittel- und/oder Alkoholeinfluss

Marburg-Biedenkopf (ots)

Einbrüche

1. Niederklein - Einbruch gescheitert

Beim erfolglosen Versuch in ein Einfamilienhaus in der Straße Der Taubenflug einzubrechen, hinterließ der Täter einen Sachschaden von mehreren Hundert Euro. Zunächst bemerkte der Hausbesitzer die beschädigte Scheibe im Gästezimmer., Bei genauerer Betrachtung sah er die Hebelspuren am Fenster und später die ähnlichen Spuren an der Nebeneingangstür. Der versuchte Einbruch war zwischen 12 Uhr am Donnerstag und 11 Uhr am folgenden Samstag, 07. Dezember.

2. Marburg - Terrassentür aufgebrochen

Durch die aufgebrochene Terrassentür drang ein Einbrecher am Samstag, 07. Dezember, zwischen 16.30 und 20.05 Uhr in ein Einfamilienhaus im Gerichtsweg ein. Durch die Tat entstand ein Sachschaden von mindestens 450 Euro. Der Täter durchsuchte sämtliche Räume des Gebäudes offenbar auf der Suche nach Wertsachen. Er stahl einen goldenen Ring mit Brillant und eine Halskette sowie wenig Bargeld in ausländischer Währung.

3. Marburg - 13-Jährige überrascht Einbrecher - Täter flüchtete

Durch die verursachten Geräusche geweckt, überraschte ein 13 Jahre junges Mädchen am Samstag, 07. Dezember, um kurz nach 22 Uhr, einen Einbrecher. Das Mädchen schrie und der Eindringling flüchtete sofort und ohne Beute. Der Mann war ca. 50 Jahre alt, auffällig dünn und ca. 1,80 Meter groß. Er hatte ein Muttermal im Gesicht und einen Drei-Tage-Bart. Er trug hellbraune Sportschuhe, eine dunkle Bomberjacke mit weißen Streifen, hatte eine Kapuze, evt. von einem sog. Hoodie, auf und Handschuhe an. Wer hat diesen Mann zur Tatzeit im Rollwiesenweg gesehen? Wer kann aufgrund der Beschreibung Hinweise geben, die zur Identifizierung beitragen könnten?

Wer hat zu den Tatzeiten rund um die Tatorte verdächtige Beobachtungen gemacht? Wer kann sachdienliche Hinweise geben? Kripo Marburg, Tel. 06421/406-0.

Landkreis - Betäubungsmittel und Alkohol

Am zurückliegenden Wochenende gab es erneut Autofahrer, die unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln oder Alkohol fuhren. Schon in der Nacht zum Nikolaustag, um etwa 02 Uhr war die Fahrt für einen 30 Jahre alten Mann aus dem Hinterland in Marburg zu Ende. Die Streife hatte den Mann überprüft, weil er sich auf der Suche nach einem Platz zum Übernachten im Fahrzeug im Straßengraben festgefahren hatte. Der Test reagierte positiv auf vier verschiedene Betäubungsmittel. Am gleichen Tag, um 08.10 Uhr fiel ein 18-Jähriger in Marburg beim Einparken auf einem Parkplatz auf. Sein Test reagierte positiv und widerlegte damit die Behauptung der letzte Genuss von Betäubungsmitteln läge mindestens 14 Tage zurück. In Fronhausen verhinderte ein aufmerksamer Zeuge möglicherweise schlimmeres, weil er bei einer passenden Gelegenheit den Schlüssel aus dem Zündschloss zog und so die Weiterfahrt verhinderte. Der Alkotest des Mannes zeigte am Freitag, 06. Dezember, um 18.45 Uhr über 1,9 Promille. Der Mann war dem Zeugen aufgefallen, nachdem er vom Rewe-Parkplatz los- und danach in enorm unsicherer Fahrweise mit Schlangenlinien weiterfuhr. Als das Auto verkehrsbedingt anhielt, griff der Zeuge beherzt zu. Als die bereits zuvor benachrichtigte Polizei kurze Zeit danach eintraf, saß der 23 Jahre alte Fahrer bereits schlafend hinterm Steuer. Nach dem positiven Drogentest musste schließlich auch ein 35 Jahre alter nicht in Deutschland wohnender Mann sein Auto stehen lassen. Die Streife der Polizei Stadtallendorf hatte den Wagen in der Nacht zum Samstag, 07. Dezember, um 02.40 Uhr in Stadtallendorf gestoppt.

Quadfahrer schwer verletzt Nach den ersten Ermittlungen stand der Quadfahrer, der sich bei einem Unfall schwerste Kopfverletzungen zuzog, unter dem Einfluss von Alkohol. Der 47 Jahre alte Quadfahrer fuhr in der Nacht zum Sonntag, 07. Dezember, über den Verbindungsweg parallel zur Bundesstraße 255 von Oberweimar nach Willershausen. Kurz vor der Straßenunterführung kam er in einer Rechtskurve nach links von der Straße ab. Das Quad überschlug sich und der Fahrer fiel dabei vom Fahrzeug. Ein Rettungswagen versorgte den Verletzten und transportierte ihn ins Krankenhaus.

Autofahrer landet auf Bahngleis Ebenfalls nicht ohne Folgen blieb die Fahrt unter Alkoholeinfluss für einen 57 Jahre alten Mann aus Wetter. Der Mann erlitt leichte Verletzungen als er mit seinem Auto in Brungershausen in einer rechtwinkligen Kurve nach links von der Straße abkam. Sein SUV katapultierte zunächst eine hölzerne Sitzbank von ihrem Standort bis auf die Bahngleise bevor der Wagen dann selbst im Gleisbett stecken blieb. Die Bank wurde komplett zerstört. Am Auto entstand ein erheblicher Frontschaden. Der Alkotest des Fahrers zeigte am Sonntag, 08. Dezember, um 18 Uhr 1,7 Promille. Wegen des Unfalls war der Bahnverkehr für knapp 90 Minuten gesperrt.

Die Polizei veranlasste bei allen Autofahrern Blutproben und stellte die Führerscheine der unter Alkoholeinfluss stehenden sicher.

