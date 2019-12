Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Brand in der Kulturscheune; Kerzen unterm Autoreifen; Einbrecher durchwühlen Haus; Wohnungseinbruch; Aufmerksamer Zeuge-Polizei nimmt Tatverdächtigen fest; Ausweichmanöver Suzuki prallt gegen Poller

Marburg-Biedenkopf (ots)

Dagobertshausen - Brand in der Kulturscheune

Durch ein Feuer entstand in der Event- und Kulturscheune ein Gebäudeschaden in vermutlich fünfstelliger Höhe. Die Brandursache steht nicht fest, allerdings ergaben die ersten Ermittlungen keine Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung. Die Brandmeldung erreichte die Feuerwehr und Polizei in der Nacht zum Dienstag, 10. Dezember, um 03.45 Uhr. Ausgangspunkt des Feuers war offenbar ein Lager- bzw. Umkleideraum. Das Feuer ließ eine an der Decke verlaufende Wasserleitung bersten. Das freigesetzte Wasser verhinderte offenbar eine größere Ausbreitung. Die Feuerwehr meldete um kurz nach 04 Uhr den Brand unter Kontrolle.

Marburg - Kerzen unterm Autoreifen

Unbekannte Täter deponierten zwei Kerzen an dem Hinterreifen eines weißen Audi A7 Sportsback und zündeten diese an. Die Kripo Marburg ermittelt wegen des Verdachts der versuchten Brandstiftung und bittet um sachdienliche Hinweise. Der Audi parkte zur Tatzeit in der Nacht von Freitag (Nikolaustag) auf Samstag, 07. Dezember auf dem Parkplatz des Georg-Gassmann-Stadions. Wer hat dort Beobachtungen gemacht, die mit dem geschilderten Vorfall im Zusammenhang stehen könnten? Kripo Marburg, Tel. 06421/406-0.

Niederweimar - Einbrecher durchwühlen Haus

Einbrecher nutzten eine tatorteigene Leiter und drangen durch die aufgebrochene Terrassentür des Balkons im Obergeschoss in das Haus Am Weinberg ein. Im Haus durchwühlten sie in beiden Stockwerken sämtlich Schränke und Regale, wobei sie teilweise das Mobiliar beschädigten. Sie erbeuteten Schmuck und Bargeld und entkamen unerkannt. Der Einbruch war am Montag, 09. Dezember, zwischen 14 und 18 Uhr. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mindestens 2000 Euro. Wieviel Schmuck und Bargeld fehlt, steht noch nicht fest. Nach ersten Schätzungen hat auch die Beute einen wohl vierstelligen Wert. Wem ist etwas Verdächtiges aufgefallen? Wer hat fremde Personen und/oder Fahrzeug bemerkt? Hinwiese bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421/406-0.

Marburg - Wohnungseinbruch

Zunächst nutzte ein Einbrecher die offene Haustür, dann drückte er eine Wohnungstür gewaltsam auf. Aus der Wohnung des Hauses in der Schwanallee fehlen zwei Laptops, eine Digitalkamera, Bluetooth-Kopfhörer, ein Autoschlüssel, eine Spardose und diverse Küchenmesser. Der Einbruch war am Montag, 09. Dezember, zwischen 09.30 und 15.30 Uhr. Die Kripo Marburg ermittelt auch nach diesem Einbruch und hofft auf Zeugen. Vielleicht ist ja der Transport der Beute aufgefallen. Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht, die mit dem Wohnungseinbruch zusammenhängen könnten? Kripo Marburg, Tel. 06421/406-0.

Marburg - Aufmerksamer Zeuge verhindert Einbruch - Polizei nimmt Tatverdächtigen fest

Am Montag, 09. Dezember, gegen 17.30 Uhr, reagierte ein Zeuge vorbildlich und genau richtig. Es erscheint ihm verdächtig, dass zwei Männer sich auffällig umsehen und dann durch den Hof in den Garten eines unbeleuchteten und offenbar derzeit leeren Hauses im Wiesenweg verschwinden. Der Zeuge bleibt im Hintergrund, beobachtet und ruft sofort die Polizei an, wobei er auch noch eine Personenbeschreibung abliefert. Wenig später flüchten die beiden Männer zum Großsportfeld. Dank der guten Reaktion des Zeugen war die Polizei schon in der Nähe und nahm letztlich aufgrund der Personenbeschreibung noch in Tatortnähe einen Verdächtigen fest. Bei dem Festgenommenen handelt es sich um einen wohnsitzlosen 31 Jahre alten Mann. Dem zweiten Mann gelang die Flucht. Ein von ihm bei der Flucht vermutlich gestohlenes und benutztes Fahrrad fand die Polizei später im Teichwiesenweg. Der Mann, der seine Flucht eventuell durch den Teichwiesegraben zur Leopold-Lucas-Straße trug eine graue Hose mit wahrscheinlich verschmutzten Knien und dunkle Oberbekleidung. Bei der späteren Kontrolle stellte die Polizei offensichtlich frische Einbruchspuren an der Terrassentür des Hauses im Wiesenweg fest. Die Terrassentür widerstand den Aufhebelversuchen. Es entstand ein Sachschaden von mindestens 500 Euro. Die Ermittlungen dauern insgesamt an. Wer hat die Flucht noch bemerkt? Wer kann Hinweise zum zweiten Mann geben? Sachdienliche Hinweise bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421/406-0.

Breidenbach - Nach Ausweichmanöver prallt Suzuki gegen Poller

Die Polizei Biedenkopf ermittelt nach den Aussagen einer 18 Jahre jungen Autofahrerin wegen Verkehrsunfallflucht und sucht nach Zeugen. Der Unfall passierte am Montag, 09. Dezember, gegen 19.40 Uhr auf der Hinteren Ortsstraße zwischen der Haupt- und der Breslauer Straße. Die 18-Jährige fuhr Richtung Breslauer Straße und wich zur Verhinderung eines Frontalzusammenstoßes einem auf ihrer Fahrspur entgegenkommenden Auto aus. Sie konnte den Zusammenstoß mit dem Auto zwar vermeiden, prallte jedoch mit ihrem Suzuki Swift gegen einen rechts am Fahrbahnrand stehenden Poller. Am Poller entstand kein Schaden. Am Suzuki rissen vorne rechts Fahrzeugteile ab und es entstand ein Schaden von mindestens 4000 Euro. Aufgrund der Dunkelheit und des Geschehens konnte die junge Frau zu dem Auto nur angeben, dass es sich um einen dunklen Pkw handelte. Etwaige Zeugen des Unfallgeschehens werden gebeten, sich mit der Polizei Biedenkopf, Tel. 06461/9295-0 in Verbindung zu setzen.

Martin Ahlich

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mittelhessen

Polizeidirektion Marburg-Biedenkopf

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Raiffeisenstraße 1

35043 Marburg

Telefon: 06421-406 120



E-Mail: pressestelle-marburg.ppmh@polizei.hessen.de

http://www.polizei.hessen.de/ppmh



Twitter: https://twitter.com/polizei_mh

Facebook: https://facebook.com/mittelhessenpolizei

Instagram: https://instagram.com/polizei_mh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell