Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Trunkenheit im Straßenverkehr

Zweibrücken (ots)

Erheblich alkoholisiert war ein 46-jähriger Kleinkraftradfahrer, den eine Funkstreife der Polizei am 02.07.2019 gegen 00:25 Uhr aufgrund seiner unsicheren Fahrweise in der Dr.-Ehrensberger-Straße kontrollierte. Der Mann war nicht in der Lage einen Atemalkoholtest durchzuführen, zeigte jedoch eine deutliche Alkoholbeeinflussung. Zudem gab er an, nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein. Sein Kleinkraftrad wurde sichergestellt, um es im Hinblick auf vermutete technische Veränderungen zu überprüfen. Gegen den 46-Jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Zweibrücken



Telefon: 06332-976-0

www.polizei.rlp.de/pi.zweibruecken



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell