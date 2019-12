POL-MR: Achsbruch nach erster Kollision - Fahrer leicht verletzt;Randalierer unterwegs - Zeugen gesucht;

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

Achsbruch nach erster Kollision - Fahrer leicht verletzt

Dautphetal-Landesstraße 3043: Mit leichten Verletzungen kam ein junger Autofahrer bei einem Unfall am Mittwochabend, 11. Dezember, auf der Landesstraße 3042 davon. Der 25-Jährige war um 22.10 Uhr mit seinem Audi von Mornshausen in Richtung Hommertshausen unterwegs. In einer Linkskurve kam er auf dem feuchten Asphalt nach rechts von der Straße ab und krachte gegen eine Leitplanke. Dabei brach die Vorderachse des Wagens und das Fahrzeug kollidierte anschließend wenige Meter weiter erneut mit einer Leitplanke. Der Fahrer erlitt glücklicherweise nur leichte Blessuren, die eine ärztliche Behandlung vor Ort nicht notwendig machten. Der Sachschaden beträgt etwa 6000 Euro.

Randalierer unterwegs - Zeugen gesucht

Amöneburg-Roßdorf: Im Mönchweg zerkratzte ein Unbekannter zwischen Dienstag, 3. Dezember, 12 Uhr und Freitag, 6. Dezember, 7 Uhr, gleich zwei geparkte Fahrzeuge. An den Pkws entstand ein Gesamtschaden von etwa 700 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Stadtallendorf, Tel. 06428- 93050.

