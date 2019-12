Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Besigheim: 45-Jährige nach Weihnachtsmarktbesuch leicht verletzt; Bietigheim-Bissingen: Unbekannter wirft mit Steinen auf Schuldgebäude und Einbrüche in zwei Einfamilienhäuser

Besigheim: 45-Jährige nach Weihnachtsmarktbesuch leicht verletzt

Eine 45-Jährige war nach dem Besuch des Besigheimer Weihnachtsmarktes am Sonntag gegen 17:20 Uhr in der Altstadt von Besigheim zu Fuß unterwegs. Sie begab sich vom Weihnachtsmarkt durch die Altstadt über einen Fußweg bergab zur Straße "Auf dem Kies". Hierbei wurde sie von zwei bislang unbekannten männlichen Tätern nach Bargeld angesprochen. Da die 45-Jährige jedoch kein Bargeld bei sich hatte, stieß sie einer der Täter gegen einen Baum. Hierbei wurde sie leicht verletzt. Die Männer ließen die Frau danach gehen. Einer der Männer soll eine auffällige Tätowierung am Körper haben. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Besigheim unter Tel. 07143 40508 0 entgegen.

Bietigheim-Bissingen: Unbekannter wirft mit Steinen auf Schulgebäude

Ein bislang unbekannter Täter bewarf zwischen Freitag, 17:00 Uhr, und Samstag, 14:15 Uhr, ein Schulgebäude in Bietigheim-Bissingen in der Ellentalstraße mit Steinen. Der Täter begab sich offensichtlich auf die Gebäuderückseite der Schule um vom Pausenhof aus die Eingangstüren mit Steinen zu bewerfen. Hierbei wurden die Glaseinsätze der Türen und eine daneben befindliche Glasscheibe beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 400 Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen unter 07142 405 0 entgegen.

Bietigheim-Bissingen: Einbrüche in zwei Einfamilienhäuser

Am Sonntag zwischen 15:20 Uhr und 20:00 Uhr verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter Zugang zu einem Einfamilienhaus in der Grünwiesenstraße in Bietigheim-Bissingen. Der Täter drang über die Gebäuderückseite in das Haus ein und durchsuchte die Räume. Er nahm Bargeld in geringer Höhe und zwei elektrische Geräte an sich. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 100 Euro. Ein weiterer Einbruch ereignete sich zwischen Samstag, 15:30 Uhr, und Sonntag, 9:30 Uhr. Diesmal drang ein bislang unbekannter Täter in ein Einfamilienhaus im Finkenweg in Bietigheim-Bissingen ein. Im Gebäude wurden verschiedene Räume durchsucht, wobei noch nicht bekannt ist, ob der Täter auch Beute machte. Der Sachschaden wird auf circa 2.000 Euro geschätzt. Zeugen können sich unter Tel. 07142 405 0 an das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen wenden.

