Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Unfallflucht und Einbruch in Böblingen; Pkw-Diebstahl in Leonberg; Mutmaßlicher Raub in Herrenberg

Ludwigsburg (ots)

Böblingen: BMW beschädigt - Verursacher flüchtet

Vermutlich beim Ein- oder Ausparken beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker einen BMW, der zwischen Samstag 19.00 Uhr und Sonntag 17.00 Uhr in der Vaihinger Straße in Böblingen auf Höhe der S-Bahn "Goldberg" am Fahrbahnrand abgestellt war. Der unbekannte hinterließ an der Stoßstange hinten links einen Sachschaden von rund 2.000 Euro und machte sich anschließend aus dem Staub. Zeugen, die Hinweise zum Verursacher geben können, melden sich bitte beim Polizeirevier Böblingen, Tel. 07031 13-2500.

Böblingen: Einbruch in Wohnhaus

Über ein zuvor aufgehebeltes Fenster gelangte ein bislang unbekannter Täter zwischen Samstag 21.30 Uhr und Sonntag 14.00 Uhr im Gustav-Mahler-Weg in Böblingen in ein Wohnhaus. Anschließend durchsuchte er das komplette Haus. Ob ihm hierbei etwa Stehlenswertes in die Hände fiel, steht noch nicht fest. Darüber hinaus ist ebenfalls noch nicht bekannt, auf welche Summe sich der entstandene Sachschaden beläuft. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Böblingen, Tel. 07031 13-2500, zu melden.

Leonberg-Eltingen: BMW gestohlen

In der Nacht zum Montag wurde ein 41-Jähriger kurz vor Mitternacht auf die Motorgeräusche seines BMW aufmerksam. Der Wagen stand in der Karlstraße in Leonberg-Eltingen vor dem Wohnhaus des Mannes. Als er aus dem Fenster schaute, konnte er beobachten, dass ein bislang unbekannter männlicher Täter im Auto saß und anschließend davonfuhr. Aufgrund dieser Tatsache wurden Fahndungsmaßnahmen, in die auch ein Polizeihubschrauber und umliegende Polizeipräsidien mit eingebunden waren, eingeleitet. Bei dem Pkw handelt es sich um einen weißen BMW M3 mit Böblinger Zulassung (BB), schwarzem Dach und getönten schwarzen Scheiben. Im Zuge der Fahndung wurde der BMW, dessen Wert sich auf etwa 55.000 Euro beläuft, nur wenige Minuten nach dem Diebstahl auf der BAB 81 Höhe der Autobahnanschlussstelle Stuttgart-Zuffenhausen in Richtung Heilbronn durch eine Streifenwagenbesatzung gesichtet. Die Beamten nahmen daraufhin die Verfolgung auf. Aufgrund der hohen Motorisierung gelang es dem Täter sich mit dem entwendeten Fahrzeug aus dem Sichtbereich der Polizisten zu entfernen. Die weiteren Fahndungsmaßnahmen blieben erfolglos. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder die Hinweise zum Verbleib des Fahrzeugs geben können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg, Tel. 07031 13-00, in Verbindung zu setzen.

Herrenberg: 28-Jähriger mutmaßlich beraubt - Zeugen gesucht

Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg, Tel. 07031 13-00, sucht Zeugen, die Hinweise zu einem Raub geben können, der mutmaßlich am Sonntag zwischen 03.00 und 05.15 Uhr in Herrenberg verübt wurde. Insbesondere werden Gäste gesucht, die sich vor dem Tatzeitraum in einer Kneipe in der Tübinger Straße aufgehalten haben. Gegen 03.00 Uhr hatte der 28-Jährige die Kneipe verlassen und befand sich auf dem Nachhauseweg. Der stark betrunkene Mann wurde auf dem Heimweg möglicherweise von zwei bislang unbekannten, südländisch aussehenden männlichen Personen zunächst verfolgt und anschließend zusammengeschlagen. Einer von den Unbekannten, der etwa Mitte 20 ist, soll zuvor ebenfalls in der Kneipe gewesen sein. Der 28-Jährige wurde durch zwei Passanten im Bereich des Spielplatzes im "Ottoscher Garten" schlafend aufgefunden. Da der Mann Verletzungen aufwies, alarmierten sie die Polizei. Obendrein wurde das Smartphone sowie der Geldbeutel des 28-Jährigen im näheren Umfeld entdeckt. In der Geldbörse soll sich eine dreistellige Bargeldsumme befunden haben. Allerdings konnten die Beamten nur noch die persönlichen Dokumente des Mannes im Portmonee auffinden. Im weiteren Verlauf musste der 28-Jährige aufgrund seiner Verletzungen vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Der genaue Geschehensablauf ist noch nicht bekannt. Diesbezüglich sucht die Polizei nach Zeugen.

