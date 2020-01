Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Pkw-Aufbrecher erbeuten Rucksack mit Portmonee auf Waldparkplatz

Hoyerhagen (ots)

(opp) Am frühen Samstagnachmittag stellte eine 75jährige Einwohnerin der Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen ihren weißen Pkw Skoda Yeti an einem Wirtschaftsweg der Landesstraße 330, zwischen Stapelshorn und Hoyerhagen, in der Nähe der Bahnschienen ab, um einen ausgiebigen Spaziergang mit ihrem Hund zu unternehmen. Als die Dame zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, musste sie feststellen, dass eine Seitenscheibe eingeschlagen und ihr rosafarbener Rucksack mitsamt Portmonee entwendet wurde. Die Polizei weist daraufhin, dass Wertgegenstände in Fahrzeugen niemals unbeaufsichtigt zurückgelassen werden sollten, zumal es im Bereich der Hoyerhägener Waldparkplätze in jüngster Vergangenheit wiederholt zu Pkw-Aufbrüchen kam. Die Polizei Hoya bittet Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 04251/934640 zu melden.

