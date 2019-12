Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Wermelskirchen - Zwei Fußgänger übersehen und mit Pkw angefahren

Wermelskirchen (ots)

Am Dienstagnachmittag (10.12.), gegen 15.40 Uhr, sind zwei Senioren als Fußgänger beim Überqueren einer Straße von einem Pkw angefahren und leicht verletzt worden. Eine 79-jährige Wermelskirchenerin wollte mit ihrem Pkw Seat an einer Einmündung in der Wohnsiedlung Herrlinghausen nach rechts abbiegen, um ihre Fahrt in Richtung B 51 fortzusetzen. Dabei übersah sie offenbar ein Wermelskirchener Ehepaar, eine 77-Jährige und einen 80-Jährigen, die gerade die Straße überqueren wollten. Der Mann wurde von der linken Seite des Stoßfängers getroffen und stürzte. Dabei fiel er gegen seine Ehefrau, die daraufhin ebenfalls zu Boden fiel. Beide verletzten sich leicht und wurden jeweils mit einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in nahe gelegene Krankenhäuser gebracht. Zeugen berichteten bei der Unfallaufnahme, dass die Beifahrerseite der Windschutzscheibe des Pkw von innen stark beschlagen gewesen und somit die Sicht der Unfallverursacherin beeinträchtigt gewesen sei. (ct)

