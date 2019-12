Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Burscheid - Versuchter Geschäftseinbruch - Zeugen gesucht

Burscheid (ots)

In der Nacht auf Dienstag (10.12.) versuchten drei unbekannte männliche Täter zwischen 00:50 Uhr und 01:46 Uhr in ein Geschäft in der Straße Linde einzubrechen. Die drei Männer kundeten gegen 00:50 Uhr zunächst das Geschäft aus und verließen den Tatort wieder. Um 01:43 Uhr kamen die Täter mit zwei dunklen Kombis zurück. Dabei sicherte einer der Täter das Vorgehen ab, während die anderen beiden Männer versuchten, eine der Türen aufzubrechen. Kurze Zeit später ließen die Täter aufgrund der Alarmauslösung von ihrem Vorhaben ab und flüchteten.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02202 205-0 entgegen. (ma)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Rheinisch-Bergischer Kreis

Pressestelle

Telefon: 02202 205 120

E-Mail: pressestelle.rheinisch-bergischer-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell