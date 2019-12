Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Leichlingen - Wiederholter Einbruch in eine Schule

Leichlingen (ots)

Einbrecher sind erneut in die Schule an der Neukirchener Straße eingedrungen.

Noch ist unklar, wie die Täter am letzten Wochenende (07.12., 19:00 Uhr bis 09.12., 07:35 Uhr) in die Schulräume gelangten. Wie am Anfang des Monats (wir berichteten am 03.12.: Leichlingen - Einbrecher brachen viele Türen in einer Schule auf) wurden wieder einmal mehrere Türen aufgebrochen und Schränke durchsucht. Als Beute nahmen die Unbekannten zwei Musikboxen und einen bunten Koffer mit.

Hinweise werden unter der Telefonnummer 02202 205-0 entgegengenommen.(gb)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Rheinisch-Bergischer Kreis

Pressestelle

Telefon: 02202 205 120

E-Mail: pressestelle.rheinisch-bergischer-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell